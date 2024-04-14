أخبار مصر.. غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 30 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

وزارة الطيران: لا صحة لإغلاق المجال الجوى المصرى بشكل طارئ

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ، حيث تواصل المركز مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكده أنه لا صحة لإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن من قبل أي جهة رسمية. وزارة التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوى عام تضعها الإدارات وليست موحدة تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتقييم الطلاب فى امتحانات نهاية العام الدراسى، حيث أكدت الوزارة أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثانى الثانوى العام ستعقد إلكترونيا لكل من تسلم أجهزة التابلت، موضحة أن الأسئلة أو الامتحان غير موحد على مستوى الجمهورية بل إن الإدارات التعليمية تضع الأسئلة على مستوى كل إدارة ويتم رفعها على منصة الامتحان الإلكترونية.

مصر للطيران: إعادة تسيير الرحلات من وإلى الأردن والعراق ولبنان بعد فتح المجال الجوى