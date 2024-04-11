المديريات التعليمية تجهز امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

كتب محمود طه حسين

بدأت المديريات التعليمية والإدارات تجهيز أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث تم وضع الأسئلة من قبل اللجان المتخصصة على مستوى الإدارات التعليمية بالنسبة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية، كما بدأت المديريات تحديد مواعيد عقد الامتحانات خلال الفترة من 8 حتى 23 مايو المقبل، مشددة على أن كل مديرية تضع المواعيد والجداول مع مراعاة الإجازات الرسمية.



وحدد المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي الضوابط العامة للورقة الامتحانية للفصل الدراسي الثاني، كالتالى:

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة علي نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل الي الصعب.

- أن تشمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة- تاريخ الامتحان).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها، حجم الخط نوع الخط المسافات بين السطور الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والمطبعية).

- أن تكون المواد التعليمية المصاحبة للامتحان ( الخرائط - الجداول - الرسوم البيانية واضحة وسليمه علمياً وفنياً.