الغرف التجارية: هبوط أسعار الدقيق 2000 جنيه في الطن بنسبة 12.5%

كتب إسلام سعيد

كشف اتحاد الغرف التجارية، هبوط سعر طن الدقيق في الأسواق إلى مستويات 16 ألف جنيه مقابل 18 ألف جنيه بنسبة هبوط 12.5%.

وقال الدكتور علاء عز أمين عام الغرف التجارية، إن هناك وفرة واضحة لكافة السلع (أساسية وغيرها) بعد الافراجات الكبيرة عن البضائع في الموانئ، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين سواء من خلال خفض الأسعار.

وكشف "عز" استمر انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 25% في العديد من السلع (وعادت الى متوسط منتصف 2023 وسيظهر الانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة في الفترة القصيرة القادمة.

وأشار علاء عز إلى قام كبار المنتجين للسلع الأساسية بإصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء دولة رئيس الوزراء حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% الى 25% وقامت السلاسل التجارية الكبرى بخفض الأسعار بناء على تلك القوائم (مرفق).