مصرع طفل غرقا بحوض مياه لري الأراضي الزراعية فى طوخ والنيابة تصرح بالدفن

القليوبية إبراهيم سالم

لقى طفل مصرعه غرقا في حوض مياه مخصص لري الأراضي الزراعية بقرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ، جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بالدفن، وسؤال أهلية المتوفى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو البشير مامور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بغرق طفل في حوض مياه يستخدم في رى الأراضى الزراعية بقرية كفر منصور دائرة المركز.

على الفور انتقل المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام طفل ويدعى "إبراهيم ا"، 6 سنوات، بالاستحمام في حوض خرسانى مخصص لرى الأراضى الزراعية غرق في مياه الحوض، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.