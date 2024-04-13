مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة

البحيرة -ناصر جودة

لقى شخص مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرين بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز المحمودية بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز المحمودية بالبحيرة.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين وتم نقلهم جميعا لمستشفى المحمودية المركزي لإسعاف المصابين ووضع جثة المتوفى في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.