مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة

البحيرة -ناصر جودة

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نقل وملاكى بمركز إيتاى البارود في محافظة البحيرة.

وتلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل ثقيل وعلى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي نطاق مركز إيتاي البارود، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين، وتم نقلهم جميعا لمستشفى إيتاي البارود المركزي لإسعاف المصابين، ووضع الجثتين في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.