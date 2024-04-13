اليوم السابع
Ads
السبت، 13 أبريل 2024 10:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع شخصين إثر تبادل إطلاق نار بين مجموعتين مسلحتين شمال شرقى الهند

السبت، 13 أبريل 2024 09:11 م
مصرع شخصين إثر تبادل إطلاق نار بين مجموعتين مسلحتين شمال شرقى الهند قوات الأمن فى الهند
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخصان مصرعهما إثر تبادل إطلاق نار اندلع بين مجموعتين مسلحتين فى مقاطعة بولاية /مانيبور/، شمال شرقى الهند.


وقالت الشرطة - حسبما نقلت قناة "إن.دي.تي.في." الهندية اليوم /السبت/ - إن القوات الحكومية والمركزية هرعت إلى مكان الحادث لاحتواء الوضع، مضيفة أنه لم يتم تحديد هوية الضحيتين بعد.


تجدر الإشارة إلى أن ما لا يقل عن 219 شخصًا لقوا مصرعهم بعد اندلاع اشتباكات عرقية فى ولاية /مانيبور/ العام الماضي، عندما تم تنظيم مسيرة تضامن قبلية فى مناطق التلال للاحتجاج على مطالبة مجتمع الـ "ميتي" - الذين يمثلون نحو 53 بالمائة من سكان الولاية - بوضع "القبائل المجدولة" أى الأكثر حرمانًا فى الهند.







الهند

أخبار الهند

مانيبور

اشتباكات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة