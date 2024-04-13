اليوم السابع
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محافظ أسيوط يصدر قرارا بندب "ممدوح جبر" للعمل رئيسا لمركز ومدينة صدفا

السبت، 13 أبريل 2024 09:37 م
محافظ أسيوط يصدر قرارا بندب "ممدوح جبر" للعمل رئيسا لمركز ومدينة صدفا اللواء عصام سعد
أسيوط -هيثم البدرى

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أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قراراً رقم (775) لسنة 2024 بندب " ممدوح جبر " مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، للعمل رئيساً لمركز ومدينة صدفا لمدة عام لحين شغلها قانونًا، وذلك لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية وإتاحة الفرصة للشباب لتولى المناصب القيادية والدفع بالقيادات الشابة والكفاءات لتولى المناصب التنفيذية بالمحافظة.

وأشار المحافظ، فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، إلى أنه أصدر قراراً رقم (775) لسنة 2024 بندب ممدوح جبر أخصائى محاجر بالمستوى الأول (أ) من مدير ادارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، للعمل رئيساً لمركز ومدينة صدفا لمدة عام أو لحين شغلها قانونًا ايهما أقرب ولصالح العمل، وذلك عقب خروج " خالد عويس " رئيس مركز ومدينة صدفا للمعاش اعتبارا من 12 أبريل 2024.

ولفت محافظ أسيوط، إلى إنه يجرى الفترة الحالية الاستعانة بالكفاءات من القيادات الشابة فى المحليات واكسابهم الخبرة من خلال تأهيلهم وتدريبهم على النهوض بالجهاز التنفيذى وتطوير العمل الإدارى بالوحدات المحلية لتحقيق سياسة الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين فضلًا عن استكمال خطة المحافظة لتطوير إدارات خدمة المواطنين والخدمات الجماهيرية بجميع الوحدات المحلية بقرى ومراكز المحافظة.







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