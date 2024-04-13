فتح مركز علاج الإيدز لتقديم الخدمات مجانا بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عن فتح مركز علاج الإيدز عن بصفة استثنائية، اليوم السبت، الموافق 13 أبريل 2024، من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 12ظهرا، لصرف العلاج للمتعايشين بالمجان، لضمان الاستمرارية على العلاج.

أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ على استمرار جاهزية أقسام الأشعة فى كافة المستشفيات بالمحافظة، مشدداً على متابعة سير العمل وانتظام فنيى الأشعة وأطباء الأشعة فى أقسام الأشعة لضمان تقديم أفضل خدمة لكافة المواطنين والاستعداد التام لاستقبال الحالات واستمرار رفع حالة الجاهزية القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك.

