اليوم السابع
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السبت، 13 أبريل 2024 06:48 م
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ضبط 15 طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية قبل بيعها بأسواق البحيرة

السبت، 13 أبريل 2024 06:00 م
ضبط 15 طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية قبل بيعها بأسواق البحيرة أسمدة زراعية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات تموينية مكبرة وذلك لمواجهة بيع السلع المدعمة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 15 طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية بمركز وادى النطرون قبل بيعها فى الأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات، وقد أشرف على الحملات الرقابية محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .


 







حملات رقابية

محافظة البحيرة

حملات تموينية

اسمدة مدعمة

اسمدة منتهية الصلاحية




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