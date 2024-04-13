رحلة ترفيهية للأطفال الفلسطينيين المتواجدين بمستشفى حميات شبين الكوم.. صور

المنوفية - محمد فتحى

نظمت محافظة المنوفية، رحلة ترفيهية للأطفال الفلسطينيين المرافقين لمصابي قطاع غزة المتواجدين بمستشفى حميات شبين الكوم إلى قرية فينسيا السياحية الجديدة، لإدخال البهجة والسرور عليهم، حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة والألعاب الترفيهية للأطفال لمساعدتهم على النشاط والحيوية وإكسابهم المزيد من الطاقات الإيجابية والبهجة بجانب توزيع الوجبات الغذائية عليهم لرسم البسمة والفرحة إلى قلوبهم وتسليمهم هدايا .

وبحسب بيان من المحافظة، أعرب أشقائنا الفلسطينيين عن شكرهم وسعادتهم البالغة لما لمسوه من حرص واهتمام محافظ المنوفية بهم وتلبية جميع متطلباتهم ، مثمنين جهود الرئيس السيسي في دعمه الكامل للقضية الفلسطينية والوقوف بجانبهم وعلى ما وجدوه في مصر من رعاية أخوية خففت من معاناتهم ومؤكدين أنا مصر ستظل دائماً بلد الأمن والأمان.



وأكد محافظ المنوفية على تسخير كافة الإمكانيات والمتطلبات لضيوفنا من الأشقاء الفلسطينيين وتقديم أوجه الخدمات الطبية وتلبية متطلباتهم كافة حتى عودتهم سالمين بما يعكس نهج الدولة المصرية والتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني .



أطفال فلسطين



الأطفال يرفعون علامة النصر



الأطفال يرفعون علمى مصر وفلسطين



الأهالي وأطفالهم



أهالي فلسطين وأسرهم



جانب من زيارة الأطفال



جانب من فرحة أهالي فلسطين