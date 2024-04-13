رئيس الأركان الكويتى يدعو الجيش لبذل الجهد لحفظ أمن الوطن واستقراره

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دعا رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن طيار بندر المزين، جنود وضباط الجيش إلى بذل المزيد من الجهد والاجتهاد؛ فى سبيل الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، تحت قيادة أمير الكويت القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح .



وذكرت رئاسة الأركان - فى بيان اليوم /السبت/ - أن الفريق المزين قام بزيارات إلى كل من قاعدة محمد الأحمد البحرية ومديرية تصنيع الذخيرة العسكرية التابعة لهيئة الإمداد والتموين ومركز عمليات القوة الجوية، واستمع - خلال الزيارات - إلى شرح مفصل من قادة الوحدات طبيعة المهام والواجبات الموكلة بوحداتهم، والتى تقوم بتنفيذها مع بيان درجة الجاهزية والاستعداد التى يتمتع بها منتسبوها، بالاضافة إلى مستوى التعاون والتنسيق العسكرى القائم بين وزارة الدفاع والقطاعات العسكرية الأخرى.



وبينت أنه تفقد خال زيارته قاعدة محمد الأحمد البحرية عددا من القطع البحرية والورش الفنية والوحدات البحرية الخاصة، واستمع لشرح مفصل حول طبيعة العمل والمهام والواجبات والأدوار المناطة بهذه الوحدات.



ولفتت الى انه قام بجولة ميدانية بمديرية تصنيع الذخيرة العسكرية شملت عددا من الأقسام الفنية استمع خلالها لما تم إنجازه من المراحل التشغيلية للمصنع وخطة التأهيل والتدريب الفنية لمنتسبيه واطلع فيها على آلية العمل والإجراءات المتبعة بالإضافة إلى التعرف على أهم المواصفات الفنية للآلات والمعدات والأجهزة المستخدمة.



ونقل البيان عن الفريق المزين تأكيده بأن توطين الصناعات العسكرية؛ يعتبر ركيزة حيوية توفر من خلالها الدعم والإسناد لمختلف احتياجات القوات المسلحة والقطاعات العسكرية الأخرى.



وأشاد بالروح المعنوية العالية لمنتسبى الجيش الكويتى وما يتمتعون به من كفاءة وقدرة ويقظة واستعداد لتنفيذ مختلف المهام والواجبات الموكلة إليهم وعلى جهودهم المخلصة وعملهم المتواصل لحفظ أمن وسلامة أراضينا وأجوائنا ومياهنا الإقليمية؛ جنبا إلى جنب مع إخوانهم من منتسبى القوات المسلحة بمختلف قطاعاتها.



وأشار البيان إلى أن رئيس الأركان زار - كذلك - مركز عمليات القوة الجوية؛ حيث استمع إلى شرح مفصل، جرى خلاله بيان درجة الجاهزية والاستعداد وطبيعة المهام والواجبات الموكلة للقوة الجوية على تنفيذها.



ورافق المزين - خلال الزيارات - معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإمداد والتموين اللواء الركن مهندس صلاح ناصر وعدد من قادة الجيش.