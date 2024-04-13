العقل السليم فى الأكل الصحى.. ابعد عن الكربوهيدرات واتبع النظام النباتى

كتبت مروة هريدى

يتمتع الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا متوازنًا بنتائج أفضل فى مجال الصحة العقلية والوظيفة المعرفية، حيث إن التوازن ضرورى فى كل جانب من جوانب حياتنا، بما فى ذلك نظامنا الغذائى.

ووفقا لنتائج دراسة جديدة، فإن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا يحققون نتائج إيجابية على مستوى الصحة العقلية والوظيفة المعرفية من أولئك الذين كانت تفضيلاتهم الغذائية نباتية، أو غنية بالبروتين وقليلة الألياف، أو خالية من الكربوهيدرات، حسبما أفاد موقع "Food-tv".

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "Nature Mental Health" والتى أجريت على 180 ألف شخص فى المملكة المتحدة، وقام الباحثون بتقسيم تلك الأنماط الغذائية إلى أربعة أنواع، على النحو التالى..

خالٍ من الكربوهيدرات

النظام الغذائى الخالى من الكربوهيدرات يشتمل على تفضيل أعلى للفواكه والخضراوات والأطعمة البروتينية مع تقليل النشويات.

النظام النباتى

يشتمل على تفضيل أقوى للفواكه والخضراوات، فى حين تفضيل أقل للأطعمة البروتينية.

النظام عالى البروتين ومنخفض الألياف

تفضيل أكبر للوجبات الخفيفة والأطعمة البروتينية لكن تفضيل أقل للفواكه والخضراوات.

النظام المتوازن

يعتمد على تناول جميع فئات الطعام بشكل متوازن.

ووفقا للباحثين، فإن أكثر من نصف الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع يندرجون فى الفئة المتوازنة وحققوا نتائج أفضل فى مجال الصحة العقلية والوظيفة الإدراكية أكثر من الأشخاص الذين اتبعوا الفئات الثلاثة الأخرى من الأنظمة الغذائية.

وتشمل الأطعمة التى يجب تناولها لنظام غذائى صحى ومتوازن ما يلى..

الحبوب والبقوليات

الخضراوات والفواكه

الحليب ومنتجات الألبان، مثل البيض واللحوم والأسماك

الزيوت والمكسرات والبذور الزيتية