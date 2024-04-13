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الأرصاد: طقس رابع أيام العيد مائل للحرارة نهارًا..والعظمى بالقاهرة 28 درجة

السبت، 13 أبريل 2024 08:00 ص
الأرصاد: طقس رابع أيام العيد مائل للحرارة نهارًا..والعظمى بالقاهرة 28 درجة الطقس فى القاهرة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، رابع أيام عيد الفطر المبارك 2024، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت أنه من المتوقع ظهور شبورة صباحًا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 19.

 

 







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