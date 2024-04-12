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الأرصاد: طقس ثالث أيام عيد الفطر حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا

الجمعة، 12 أبريل 2024 08:00 ص
الأرصاد: طقس ثالث أيام عيد الفطر حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا حالة الطقس - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، دافئا على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومتوقع اليوم شبورة صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19.

 

 







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