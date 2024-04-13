اعتماد 3 مساجد جديدة بالأقصر بشهادات الاعتماد وضمان الجودة.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

حققت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، نجاحات جديدة فى المساجد وحصولها على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة "أ" و"ب"، وذلك فى إطار تفعيل الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بالمساجد مبنى ومعنى بكافة محافظات الجمهورية.

وفي هذا الصدد أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بالأقصر، عن قيام الوزارة باعتماد مسجد خاتم المرسلين بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر بحصوله على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، ومسجد أولاد حسن بالمحاميد قبلى أرمنت بالأقصر بحصوله على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (ب)، ومسجد الشهيدين الشغب بإسنا بالأقصر بحصوله على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

وجاءت تلك المساجد، عقب اعتماد وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، لمسجد أحمد النجم بمدينة الأقصر لحصوله على شهادة الإعتماد وضمان الجودة، ومسجد النور بمدينة طيبة الجديدة، كما حصل مسجد سيدى أبو الحجاج الأقصر بوسط مدينة الأقصر على شهادة الإعتماد وضمان الجودة، ويعتبر مسجد أحمد النجم الذي يقع بمدينة الأقصر وبجوار معبد الأقصر ومسجد العارف بالله أبو الحجاج بطراز معماري فريد وهندسة إنشائية متميزة، إلى جانب ثرائه الفريد فى التكوينات الهندسية والجمالية، حيث أن مساحة صحن المسجد ما يقرب من 400 متر والمساحة الإجمالية للمسجد ما يقرب من 600 متر، ويوجد به عدد مئذنة واحدة ويخدم كتلة سكانية كثيفة ومتنوعة، كما إنه يوجد به العديد من الأنشطة الدعوية المكثفة، وعددها ثمانية برامج دعوية تتضمن المقرأة النموذجية ومقرأة الجمهور والمجلس التثقيفي والفقهى والدروس المنهجية ودرس العصر وخاطرة العشاء والبرنامج الصيفي للطفل وبرنامج الندوات العلمية.



مسجد الشهيدين الشغب بإسنا



مسجد أولاد حسن بالمحاميد قبلي أرمنت