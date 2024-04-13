صحة الأقصر تنظم قافلة طبية مجانية على كورنيش النيل لخدمة المواطنين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل الوزارة، فعاليات قوافل طبية مجانية على كورنيش النيل طوال الأيام الماضية بعيد الفطر المبارك.

وتم تنظيم فعاليات تلك القوافل الطبية على كورنيش النيل بالأقصر، تحت إشراف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالاقصر، وذلك فى إطار إعلان محافظة الاقصر رفع درجة التأهب بكافة القطاعات خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث أطلقت فعاليات عيادة طبية متنقلة تتمركز فى كورنيش النيل وتقوم العيادة بتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان لكافة المواطنين بمختلف أعمارهم.

ومن جانبه وضعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، خطة شاملة لتوفير الدعم للأهالى خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية بالأقصر، واستمرار حالة الطوارئ فى إطار الاستعداد لاستقبال العيد.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور طاهر إسماعيل أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه تشمل خطة استعدادات عيد الأضحى المبارك أهمية توفير جميع المستلزمات والأدوية والأمصال، كما يتم متابعة وضع بنك الدم وتوافر الفصائل الدموية به، وتشديد الرقابة والمرور على مدار الساعة فى جميع المنشآت الصحية، وإلغاء الإجازات للأطقم الطبية، بجانب تنظيم مجموعات متفرقة من غرف الطوارئ بالمديرية والمحافظة، وفرق مرور على متاجر الأغذية واللحوم.



أعضاء قافلة طبية متنقلة على كورنيش النيل بالأقصر



العلاج بقافلة طبية مجانية على كورنيش النيل خلال عيد الفطر المبارك



صحة الأقصر تنظم قافلة طبية مجانية على كورنيش النيل