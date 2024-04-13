إعدام 879 كيلو أغذية فاسدة و399 لتر زيت وعصائر غير صالحة للاستهلاك بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

أعلن شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، رفع درجة الاستعداد بجميع الأقسام الوقائية وجميع منافذ تقديم الخدمة الطبيه بالمحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، حيث تم تكثيف المرور على حوالى 174 منشآة لتداول الأغذية واعدام حوالي 879 كيلو جرام اغذية متنوعة فاسدة و399 لتر زيوت وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف وكيل الوزارة، أن فريق صحة البيئة قام بالمرور على 37 منشأة والتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية،إلى جانب 6 حمامات سباحة لافتاً إلى قيام وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بمعالجة 14500كليو جرام .

وفيما يتعلق بأنشطة الرعاية الأساسية أكد مكين، أنه تم المرور على 211 منشأة للرعاية الأساسية خلال العيد، مشيراً إلى أن منافذ توزيع الألبان المدعمة قامت بصرف 1770عبوة للمرحلة الأولى ومايزيد عن 1000عبوة للمرحلة الثانية علاوة على إصدار 145 شهادة للمقبلين على الزواج .

وأوضح مكين، أن خدمة تسجيل المواليد والوفيات مستمرة أيام الإجازة، جاء ذلك بناءا على تعليمات وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، بعمل حملات رقابية مكثفة على مستوى المحافظه تزامنا مع عيد الفطر المبارك.



