إزاي ترجع نشيط لشغلك أو دراستك بعد إجازة العيد.. استشاري يوضح

كتبت فاطمة خليل

العودة للحياة الطبيعية بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر تمثل تحديًا بالنسبة للكثير من الأشخاص، حيث قد يشعر البعض بالكسل وقلة النشاط، لذا في هذا التقرير نقدم نصائح لاستعادة نشاطك وحيويتك بعد إجازة عيد الفطر.

قال الدكتور محمد محمود حمودة، مدرس واستشارى الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس، إن هناك عدة عوامل قد تساعدك على الشعور بالنشاط بعد إجازة العيد ومنها تنظيم نومك بوضع جدول نوم ثابت ومواعيد للنوم ليلاً والاستيقاظ مبكرًا.

وأشار إلى أن قلة النوم في فترة رمضان والأعياد تؤثر على هرمونات الجسم، حيث يقل إفراز هرمون النوم "الميلاتونين" الذى يتم إفرازه ليلاً وهو مسئول عن تحسين المزاج وتنظيم النوم، علاوة على أن عدم النوم جيدًا يؤثر أيضًا على إفراز هرمون النمو عند الأطفال وهذا الهرمون أيضًا مسئول عن قلة نشاط الأطفال.

وأكد أنه يجب أن تضع أهدافًا تسعى لتحقيقها بعد العيد لاستعادة نشاطك، ويجب أن تكون الأهداف واقعية بحيث لا تشعر بالإحباط إذا لم تحققها.

وتابع قائلاً أنه يجب تقليل تناول السكريات حتى تستعيد نشاطك، مضيفًا أن كثرة تناول الحلويات في رمضان والعيد تقلل النشاط البدني، لذا يجب اتباع نظام غذائى صحى بعد العيد يركز على تناول الخضراوات والفواكه.

وشدد على ضرورة ممارسة النشاط البدني والرياضة مثل: المشى السريع، حتى نشعر بالنشاط وكذلك تنشيط الدماغ بحل تمارين ذهنية مثل: السودوكو والكلمات المتقاطعة التي تنشط عقلك.