8 حدائق لقضاء إجازة العيد فى الشرقية.. أبرزها حديقة حيوان الزقازيق

الشرقية – إيمان مهنى

يحرص المواطنين على استغلال عطلة العيد، للخروج للمنتزهات والحدائق وتناول الوجبات الجاهزة والمشروبات و المثلجات.



يقدم لك اليوم السابع، قائمة أفضل المتنزهات بمدينة الزقازيق، التي تستطيع الخروج فيها خلال أيام العيد، الاستمتاع مع أسرتك وأطفالك بميزانية اقتصادية قليلة.



1- حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق، خلف مبني المحافظة هي افضل لتميزها بمساحتها الكبيرة، الاستمتاع بمشاهدة الحيوانات ذلك بتذكرة 5 جنيهات، بها القرود و بحيرة للبجع، واخري لفرص النهر، و النعام وأنواع اخري، بجانب حديقة العاب للأطفال تضم الارجيح المختلفة و كافتيريا لتناول المشروبات.

2- حديقة الطفولة بشارع الجلاء، و تذكرة الدخول 2.5 جنيه، وتوفر العاب مختلفة تناسب كل الاعمار، تضم 100 لعبة بينها 20 لعبة مجانية، وأما الألعاب الأخرى مقابل 5 إلى 10جنيهات الواحدة، فيوجد بها القطار الكهربائى والسيارات التصادمية والغربال والفنجان والمراجيح مختلفة.

3- اذا كنت شاب لا تهوي ركوب الارجيح، سيكون ممشى كورنيش الزقازيق هو افضل اختيار، حيث يوجد مقاعد رخامية تطل على بحر مويس بداية من مسجد الفتح الي مستشفي الجامعي بينها عربات توفر المشروبات و المأكولات الجاهزة ، و كذلك ينتشر الشباب المصورين، الذين يقومون بالتصوير الراغبين في صور تذكارية بمقابل مادي بسيط.

4- شارع الجلاء و مثلث نفق عرابي هما أحدث الأماكن الترفيهية بمحافظة الشرقية ضمن خطة التطوير، لتوفر مقاعد رخامية لجلوس المواطنين وتناول الوجبات و المشروبات.

5- تعد الساحة بكفر الزقازيق و ساحة مسجد أبو خليل هما من الساحات الشعبية التي يتمركز فيها تجمع ألعاب الأطفال بسعر اقتصادي.

6- حديقة نادي الصيادين بحي الصيادين ونادي الأمل بحي الحسينية، هما من الحدائق التي أقيمت في السنوات الأخيرة و تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين وركوب الأطفال الألعاب والمراجيح بتكلفة أقل تكون متوسطة.

