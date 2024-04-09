إصابة 17 شخصا فى حادث تصادم على الطريق السياحى بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

أصيب 17 شخصًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، فى تصادم وقع بين سيارة ميكروباص والأخرى ونش وانقلابهما بسبب شدة التصادم، اليوم الثلاثاء، على الطريق السياحى أمام الملاحظات بدائرة قسم شرطة إبشواى بالفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة فى يد كلا السائقين وفقدانهما السيطرة عليهما، فاصطدما معًا ثم انقلبا وأصيب مستقليهما.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية فيما هرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

وتلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ابشواى، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بتلقيهم إشارة بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارة ميكروباص وأخرى ونش، ووجود عدد كبير من المصابين وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ إصابة 17 شخصًا، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بـ8 سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى 10 مصابين إلى مستشفى إبشواى المركزى، وإيداعهم فى قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم ، وتم إسعاف 7 مصابين مكان الواقعة.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.