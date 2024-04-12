مصرع شخص وإصابة شقيقه خلال مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات سابقة بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت إحدى قرى مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس، بسبب الخلافات السابقة، حيث أسفرت المشاجرة عن مصرع عامل وإصابة شقيقه، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وجارى القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة طوخ، ووجود متوفى ومصاب.

علي الفور انتقلت قوة أمنية من مديرية أمن القليوبية، وبالمعاينة والفحص وتبين أن المشاجرة بين طرف أول شقيقان، وطرف ثان 3 أشقاء، واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس، وأسفرت عن مصرع أحد أفراد الطرف الأول وإصابة شقيقه، وفرا الجناة هاربين وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات التحقيق.