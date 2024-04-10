ضبط مصنع غير مرخص بداخله 60 ألف كيس سناكس بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (مالك شركة للصناعات الغذائية ) بإدارة مصنع عشوائى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لتصنيع وإنتاج المقرمشات الغذائية "سناكس" للأطفال بكميات كبيرة بإستخدام مواد مجهولة المصدر وبدون موافقة من الجهات المختصة وتدوين مواصفات قياسية على المنتج النهائى غير مطابقة لسلامة الغذاء مما قد يؤثر بالسلب على الصحة العامة للمواطنين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (مالك المصنع وبحوزته مبلغ مالى) من متحصلات عمليات البيع - المدير المسئول عن المصنع "له معلومات جنائية") وضُبط بداخل المصنع ("60504" كيس منتج نهائى لمقرمشات الأطفال "سناكس" – 2,190 طن مواد خام "بدون ترخيص" - مواد غذائية يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستعمال الآدمى وعبوات لمكسبات طعم مختلفة "منتهية الصلاحية " - خط إنتاج كامل لإنتاج وتصنيع المقرمشات عبارة عن (9 ماكينات تعبئة آلية كبيرة الحجم – كميات كبيرة من الكرتون والأكياس الفارغة المعدة للتعبئة).

بمواجهة مالك المصنع إعترف بإدارة المصنع "بدون ترخيص" واستخدام تلك المواد المضبوطة وتعبئتها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح سريعة وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات عمليات البيع.