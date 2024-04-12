ماذا يحدث عند تناول وجبة العشاء فى الوقت المناسب؟

كتبت إيناس البنا

من المهم الالتزام بمواعيد تناول الوجبات، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية فى الجهاز الهضمى، حيث لا يمكن حل مشاكل الهضم دون تحديد مواعيد الوجبات، فيمكن علاج مشاكل مثل الإمساك والانتفاخ والحموضة عندما يحدد الشخص مواعيد وجباته.

ووفقا لموقع webmd فإن تحديد ساعات العشاء يساعد فى العناية بالجهاز الهضمي، وأفضل وقت لتناول العشاء هو قبل النوم بثلاث ساعات، وفى هذا التقرير نستعرض ما يحدث عند تناول العشاء في الوقت المناسب.

تحسين عملية الهضم

تناول العشاء في الوقت المناسب يساعد على عملية هضم أفضل، ما يمكن أن يقلل من الانتفاخ والغازات وعدم الراحة.

زيادة امتصاص العناصر الغذائية

منح جسمك وقتًا كافيًا لهضم العشاء قبل النوم يعزز امتصاص العناصر الغذائية الأساسية من الطعام، ما يضمن أن جسمك يمكنه استخدام الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى بكفاءة للحصول على صحة مثالية.

تعزيز صحة الأمعاء

يدعم العشاء المبكر الأمعاء الصحية من خلال تعزيز نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة وتقليل مخاطر الاضطرابات الهضمية.

تنظيم حركات الأمعاء

تناول العشاء في وقت مبكر من المساء يمكن أن يساعد في تنظيم حركات الأمعاء عن طريق إتاحة الوقت الكافي للطعام للتحرك عبر الجهاز الهضمي، فهو يعزز الانتظام، وهو أمر ضرورى لصحة الجهاز الهضمى بشكل عام.

تقليل خطر الارتجاع الحمضى

تناول العشاء مبكرًا يمكن أن يساعد فى منع ارتجاع الحمض عن طريق السماح للمعدة بمزيد من الوقت لإفراغ محتوياتها قبل النوم، وبالتالى تقليل فرصة تدفق حمض المعدة مرة أخرى إلى المرىء والتسبب فى عدم الراحة أو التهيج.