كيربى: تهديد إيران موجه لإسرائيل ولا يمكننى الإفصاح عن معلومات الاستخبارات

محمد جمال

قال جون كيربى، المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى، إن أمريكا ستفعل كل ما يلزم لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ولحماية قواتها فى المنطقة.

وأكد كيربى التزام واشنطن بأمن إسرائيل ووصفه بأنه لا يتزعزع، مشيرا إلى أن أمريكا وإسرائيل يأخذون التهديد الإيرانى على محمل الجد، موضحا أن التهديد الإيرانى موجه لإسرائيل ولا يمكننى الإفصاح عن معلومات الاستخبارات بشأن حجم وشكل الهجوم الإيرانى.



وأضاف كيربى أن أمريكا تقيم وضع القوات الأمريكية فى المنطقة لضمان أنها قادرة على الدفاع عن نفسها، مشيرا إلى أن واشنطن على علم بتهديدات إيران واحتمال مهاجمة إسرائيل، مؤكدا أن التهديد الإيرانى حقيقى وقابل للتنفيذ ونعتبره ذا مصداقية.

وقالت وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تحضر دفاعاتها وتنقل معدات عسكرية إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط خوفا من هجوم إيرانى على إسرائيل.



وأكدت بلومبرج أن الهجوم الإيرانى المحتمل قد ينفذ بمسيرات وصواريخ على أهداف حكومية وقد يؤدى إلى حرب إقليمية شاملة.



وأوضحت بلومبرج أن إسرائيل تستعد لهجوم إيرانى محتمل مباشر أو عبر وكلائها فى غضون الـ48 ساعة المقبلة.