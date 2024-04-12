ضبط وإعدام 1.5 طن من اللحوم المصنعة والأغذية غير المطابقة للمواصفات بدمياط

دمياط - معتز الشربيني

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط حملات مكثفة فى عيد الفطر المبارك فى مدينة رأس البر ومراكز وقرى المحافظة، حيث تم المرور على عدد 129 منشأة غذائية متنوعة عدد 84 منشأة، منها ما تدار بدون ترخيص، وعدد 5 منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة، وتم التوصية بغلقها إداريا وإيقاف تشغيلها، كما تم تحرير 210 محاضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة.

وتم إعدام 600 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وإعدام 286 لتر عصائر ومشروبات وزيت طعام سبق استعماله، كما تم ضبط 1 طن منتجات ألبان ومصنعات لحوم غير مطابقة للمواصفات القياسية، كما تم سحب 30 عينة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمى.

تأتي الحملة بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتنفيذا لتعليمات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتور عطية منصور مدير عام الشئون الوقائية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، لتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، ومتابعة وضبط الأسواق خلال عيد الفطر المبارك.