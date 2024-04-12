اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2024 11:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط وإعدام 1.5 طن من اللحوم المصنعة والأغذية غير المطابقة للمواصفات بدمياط

الجمعة، 12 أبريل 2024 10:44 م
ضبط وإعدام 1.5 طن من اللحوم المصنعة والأغذية غير المطابقة للمواصفات بدمياط بعض المضبوطات
دمياط - معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط حملات مكثفة فى عيد الفطر المبارك فى مدينة رأس البر ومراكز وقرى المحافظة، حيث تم المرور على عدد 129 منشأة غذائية متنوعة عدد 84 منشأة، منها ما تدار بدون ترخيص، وعدد 5 منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة، وتم التوصية بغلقها إداريا وإيقاف تشغيلها، كما تم تحرير 210 محاضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة.

وتم إعدام 600 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وإعدام 286 لتر عصائر ومشروبات وزيت طعام سبق استعماله، كما تم ضبط 1 طن منتجات ألبان ومصنعات لحوم غير مطابقة للمواصفات القياسية، كما تم سحب 30 عينة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمى.

تأتي الحملة بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتنفيذا لتعليمات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتور عطية منصور مدير عام الشئون الوقائية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، لتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، ومتابعة وضبط الأسواق خلال عيد الفطر المبارك.







دمياط

صحة دمياط

الرقابة على الأغذية

اخبار دمياط




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة