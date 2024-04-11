اليوم السابع
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الخميس، 11 أبريل 2024 02:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"وحدتى بتعيد" مبادرة لتنظيف وتجميل الوحدات الصحية بدمياط

الخميس، 11 أبريل 2024 02:00 م
"وحدتى بتعيد" مبادرة لتنظيف وتجميل الوحدات الصحية بدمياط جانب من الأعمال
دمياط معتز الشربيني

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أطلقت مديرية الشئون الصحية بدمياط شعار “وحدتي بتعيد"  خلال إجازة عيد الفطر المبارك بهدف تنظيف وتجميل وحدات ومراكز طب الأسرة بإدارات الصحة بدمياط وفارسكور وكفر سعد وكفر البطيخ والزرقاء، وتم تنظيف اللافتات ورفع الأعلام على المرافق.


كما تم التأكيد على جاهزية الوحدات لتقديم الخدمات الصحية خلال إجازة عيد الفطر، فضلاً عن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسلامة المعدات.


يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها مديرية صحة دمياط للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بمرافقها وضمان رضا المستفيدين منها، في إطار تنفيذ توجيهات  الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة والسكان ، د. أحمد عبد الغني مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة والسكان

وذلك تحت إشراف وتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة والسكان، ودينا أبو صير مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية استمرارا للجهود المبذولة لتطوير ونظافة وتجميل مرافق الرعاية الصحية الأولية بمحافظة دمياط ورفع أعلى درجات الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك.

 







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اخبار دمياط

عيد الفطر




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