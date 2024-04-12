الحديقة الدولية تستقبل الزوار ثالث أيام عيد الفطر.. صور وفيديو

كتب محمود راغب

تشهد الحديقة الدولية بمدينة نصر ، بمحافظة القاهرة ، توافد المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك ، وذلك بعد أن فتحت أبوابها منذ الصباح، لاستقبال المحتفلين بثالث أيام عيد الفطر المبارك ، حيث بدأت الحديقة استقبال الزوار من التاسعة صباحا وسط أجواء احتفالية .

وتعتبر الحديقة الدولية من أفضل الحدائق المتواجدة في مدينة نصر، حيث تتميز بالممرات الرائعة المتواجدة بها بالإضافة إلى الهدوء والسكينة، فضلا عن تواجد مدينة ملاهى تعتبر وجهة عدد كبير من الزوار ، والطفطف ، وبيت الحيوانات.

كما تعتبر الحديقة الدولية جامعة أجزاء كثيرة من الدول العربية، سواء كان هذا الأمر في الأشجار أو الحيوانات المتواجدة بها.

واستعدت حدائق القاهرة لاستقبال زوارها في عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية الموجودة بها، وكذلك مراجعة المسطحات الخضراء وصيانتها، ومنافذ المطاعم والكافتريات بالحدائق.