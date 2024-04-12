استشارة × القانون.. خطوات بسيطة ترجع بيها تليفونك المسروق

كتب إيهاب المهندس

يتعرض البعض لعمليات سرقة هاتفة المحمول في الأماكن العامة أو المواصلات، وتوجد خطوات بسيطة يستطيع بها المجني عليه ارجاع هاتفه المحمول منها.

ـ بواسطة الرقم السري يقول المجني عليه بتحرير محضر في مكان السرقة.

ـ او من الممكن عمل محضر في مباحث التليفونات.

ــ تستلم النيابة المحضر وتستعلم من شرطة المحمل عن الخط في حال تشغيله.

ــ في حال عدم الاستدلال على صاحب المحمول بعد فترة يتم تقييد المحضر ضد مجهول.

ـ في حال تشغيل شريحة آخري في الهاتف يتم تحديد مكانها واسم المستخدم الجديد وتحديد المتهم.

وتنقسم عقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتى من شأنها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية إلى ثلاث تقسيمات.

1- ظروف مشددة يكفى توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.



2- ظروف مشددة لا تؤدى إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهى..

- تعدد الجناة وحمل السلاح والطريق العام.

- حمل السلاح والليل والطريق العام.

- الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.

- تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.



3- ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهى..

- الليل.

- تعدد الجُناة.

- حمل السلاح.

- المكان المسكون أو المعد السكنى.

- التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.

- الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

- سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائى.