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أخبار × 24 ساعة.. فحص 13 مليون مواطن بمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة

الجمعة، 12 أبريل 2024 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. فحص 13 مليون مواطن بمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة وزارة الصحة
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة التعليم العالى: مصر بالمركز الـ90 عالميا بالمؤشر العالمى للمعرفة

المديريات التعليمية تجهز امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

وزارة التموين: استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية خلال إجازة عيد الفطر

وزارة الزراعة تعلن عن فتح أسواق للبطاطس المصرية بالمغرب والفراولة بكندا

وزارة الصحة: إجراء 2 مليون و160 ألف عملية جراحية لإنهاء قوائم الانتظار

وزارة الصحة: فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

وزارة النقل: إنشاء وتنفيذ7 ممرات لوجستية متكاملة لربط الموانئ ضمن التطوير

البترول: إنتاج 4.3 مليون طن منتجات خضراء وصديقة للبيئة العام المالى الماضى

محافظ القاهرة: استمرار حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات طوال أيام عيد الفطر

وزارة الزراعة: المركزى للمبيدات يستقبل عينات الصادرات الزراعية خلال عيد الفطر

الهجرة تستعرض نتائج ورشة عمل تسهيل منح تأشيرة الأعمال التجارية بين مجموعة دول الكوميسا

وزارة التعليم العالى: انضمام 3 مدن مصرية إلى شبكة يونسكو لمدن التعلم 2023

وزارة التضامن: استمرار تنفيذ مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية

 







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اجازه عيد الفطر المبارك

الكشف المبكر عن الامراض

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