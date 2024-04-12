أخبار × 24 ساعة.. فحص 13 مليون مواطن بمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزارة التعليم العالى: مصر بالمركز الـ90 عالميا بالمؤشر العالمى للمعرفة
المديريات التعليمية تجهز امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية
وزارة التموين: استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية خلال إجازة عيد الفطر
وزارة الزراعة تعلن عن فتح أسواق للبطاطس المصرية بالمغرب والفراولة بكندا
وزارة الصحة: إجراء 2 مليون و160 ألف عملية جراحية لإنهاء قوائم الانتظار
وزارة الصحة: فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
وزارة النقل: إنشاء وتنفيذ7 ممرات لوجستية متكاملة لربط الموانئ ضمن التطوير
البترول: إنتاج 4.3 مليون طن منتجات خضراء وصديقة للبيئة العام المالى الماضى
محافظ القاهرة: استمرار حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات طوال أيام عيد الفطر
وزارة الزراعة: المركزى للمبيدات يستقبل عينات الصادرات الزراعية خلال عيد الفطر
الهجرة تستعرض نتائج ورشة عمل تسهيل منح تأشيرة الأعمال التجارية بين مجموعة دول الكوميسا
وزارة التعليم العالى: انضمام 3 مدن مصرية إلى شبكة يونسكو لمدن التعلم 2023
وزارة التضامن: استمرار تنفيذ مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية
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