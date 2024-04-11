اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أبريل 2024 01:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة التضامن: استمرار تنفيذ مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية

الخميس، 11 أبريل 2024 11:28 ص
وزارة التضامن: استمرار تنفيذ مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية مشروع 2 كفاية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي استمرار  تنفيذ مشروع 2 كفاية لمواجهة الزيادة السكانية ب بالإضافة الى تكثيف برامج التوعية حول خطورة الزيادة السكانية من خلال الزيارات المنزلية للأسر بالمحافظات المستهدفة لرفع الوعى لديهم ، وأن مشروع "2 كفاية" يأتي ضمن برامج الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها في كفالة حقوق كل طفل فى الحصول على الرعاية الصحية اللازمة والتغذية الجيدة والتعليم المتاح للجميع، بالإضافة إلى الرعاية الأسرية والتربية الإيجابية


ونجحت وزارة التضامن الاجتماعي  على مدار الفترة الماضية في تنفيذ مشروع 2 كفاية  لمواجه الزيادة السكانية حيث تساهم الأسر الصغيرة فى تنمية الأسر المصرية، وبالتالي يساعد على الحد من الفقر، بل وتحسين المستوى الاقتصادي للأسر وأن المشروع يهدف إلى تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وترسيخ المفاهيم المجتمعية الإيجابية للحد من الممارسات الخاطئة التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع تأمين حقها فى الحصول على المعلومات الصحيحة والفهم الصحيح للدين وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة.

 







وزارة التضامن

مشروع 2 كفاية لمواجه الزيادة السكانية

2 كفاية لمواجه الزيادة السكانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة