وزارة التضامن: استمرار تنفيذ مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي استمرار تنفيذ مشروع 2 كفاية لمواجهة الزيادة السكانية ب بالإضافة الى تكثيف برامج التوعية حول خطورة الزيادة السكانية من خلال الزيارات المنزلية للأسر بالمحافظات المستهدفة لرفع الوعى لديهم ، وأن مشروع "2 كفاية" يأتي ضمن برامج الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها في كفالة حقوق كل طفل فى الحصول على الرعاية الصحية اللازمة والتغذية الجيدة والتعليم المتاح للجميع، بالإضافة إلى الرعاية الأسرية والتربية الإيجابية



ونجحت وزارة التضامن الاجتماعي على مدار الفترة الماضية في تنفيذ مشروع 2 كفاية لمواجه الزيادة السكانية حيث تساهم الأسر الصغيرة فى تنمية الأسر المصرية، وبالتالي يساعد على الحد من الفقر، بل وتحسين المستوى الاقتصادي للأسر وأن المشروع يهدف إلى تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وترسيخ المفاهيم المجتمعية الإيجابية للحد من الممارسات الخاطئة التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع تأمين حقها فى الحصول على المعلومات الصحيحة والفهم الصحيح للدين وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة.