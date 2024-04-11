مستهدفًا راغبي العمل..اعترافات متهم بإدارة كيان وهمي للترويج لشهادات علمية

كتبت: أمنية الموجى

"أنشأ صفحة إلكترونية احتيالية علي مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف النصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم، والإعلان من خلال الصفحة عن إدارته لأكاديمية وهمية"، هذه كانت اعترافات متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي أمام جهات التحقيق المختصة، مؤكدًا لضحاياه من راغبي الحصول علي الشهادات الجامعية، أن الأكاديمية المعلن عنها حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافاً للحقيقة– واتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبى الحصول علي الدورات التعليمية للعمل في المؤسسات والشركات الكبرى.

واستمعت الجهات المختصة، لأقوال المتهم بالواقعة، وواجهته بالمعلومات الأولية، التي أكدت قيام (أحد الاشخاص) بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية وأنها حاصلة عــلى وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية-خلافاً للحقيقة– وإتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال الطلبة من راغبى الحصول علي الدورات التعليمية للعمل في المؤسسات والشركات الكبرى، ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الإستيلاء على أموال بمبالغ مالية كبيرة منهم، وعقب افتضاح أمره قام بغلق مقر الشركة المشار إليها وهواتفه المحمولة خشية ملاحقته من ضحاياه والهروب بمتحصلات نشاطه الإجرامى.

وألقي القبض علي المتهم بالواقعة، وعثر بحوزته على (79 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية – 2 دفتر إيصالات تحصيل نقدية - طلبات تسجيل إلتحاق للدراسة بالأكاديمية - مطبوعات دعائية - كتب دراسية مختلفة)، بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطهالإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

