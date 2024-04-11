لو ما لكش فى الرنجة.. تناول الماكريل الطازج فى العيد واعرف فوائده

كتبت فاطمة خليل

لا يفضل بعض الأشخاص تناول الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ فى عيد الفطر، ويمكنهم تناول الأسماك الطازجة بدلا منها مثل الماكريل، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد تناول سمك الماكريل لصحتك بحسب موقع patagonia.

فوائد تناول سمك الماكريل

الحفاظ على صحة الدماغ والجهاز العصبى

الماكريل غنى بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهو نوع من الدهون المتعددة غير المشبعة الموجودة فى كل خلية من خلايا الجسم، ما يدعم وظيفتها الصحية، وتعتبر أحماض أوميجا 3 ضرورية لنمو الدماغ فى الرحم والطفولة المبكرة، وقد تساعد فى الوقاية من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، كما يوفر الماكريل مادة الكولين، وهى مادة مغذية تشارك فى تنظيم الذاكرة والمزاج والتحكم فى العضلات.

يعزز صحة القلب

أثبت النوعان الأكثر شهرة من أوميجا 3، EPA (حمض الإيكوسابنتاينويك) وحمض DHA (حمض الدوكوساهيكسانويك)، فعاليتهما بشكل خاص فى حماية القلب، ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فإن تناول 250 ملليجرام يوميا من EPA وDHA يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، عندما تضع في اعتبارك أن 100 جرام من الماكريل تحتوى على 898 ملجم من EPA و1401 ملجم من DHA، فلا عجب أن توصي جمعية القلب الأمريكية البالغين بتناول حصتين في الأسبوع.

قد يحمى من الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى

وفقا لدراسة نشرت في مجلة Nature Reviews Cardiology فقد ثبت أن الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة - الموجودة بكثرة فى سمك الماكريل - تقلل من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.

يبنى ويصلح العضلات

إن تناول نحو 20 جرامًا من البروتين قبل الذهاب إلى السرير يمنح جسمك البروتين اللازم لبناء وإصلاح العضلات أثناء النوم، إن محتوى البروتين العالى فى سمك الماكريل الذى يزيد عن 20 جرامًا لكل وجبة يجعله وجبة خفيفة صحية قبل النوم.

ويعد الماكريل أيضًا مصدرًا للأحماض الأمينية التى تسمى الليوسين، والتى تعزز نمو العضلات أيضًا.