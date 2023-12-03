8 فوائد للسمك الماكريل.. يقوى جهاز المناعة ويحسن وظائف أعضاء الجسم الأبرز

كتبت ـ آية دعبس

قالت الدكتورة سالى محمود الفقى، إن بعض التجار يغشون المستهلكين ببيع سمك "الشك" باعتباره سمك الماكريل، اعتمادا على وجود شبه كبير بينهما، إلا أنهما ليس لهما نفس القيمة الغذائية ولا الطعم ولا السعر، موضحة أن سمك الماكريل له عيون حجمها صغير على العكس من سمك الشك والذي لديه عيون كبيرة الحجم، كما أن لون سمك الماكريل غامق وخاصة عند منطقة الظهر، أما سمك الشك فنجد أن لونه فاتح مع عدم وجود أي خطوط بشكل واضح إلا في حال قد تم التدقيق والتركيز بها.

وعددت سالى، فوائد أسماك الماكريل، فى :

1- يحد من أمراض السرطانات المختلفة.

2- يُنظم معدلات هرمونات الجسم بالنسب المطلوبة.

3- يليّن الشعيرات والأوعية الدموية.

4- يمنع ترسب الكولسترول الضار ويحد من تجلطات الدم.

5- يقوي جهاز المناعة ويحسن وظائف أعضاء الجسم التي ضعفت بسبب أمراض معينة.

6- ينظم التمثيل الغذائي.

7- يخفف ألم الصداع النصفي والتهابات المفاصل. يحفّز أنشطة الدماغ ويقوي الذاكرة.

8- يقلل نوبات الربو.

وأكدت أنه لا يجب عدم تناوله من قبل النساء المرضعات؛ وذلك لأنه يحتوي على الزئبق الميثيلي الضار بصحتهم وصحة المواليد، لذا يُفضّل عدم الانتظام بتناوله من قبل النساء الحوامل وبشكل مفرط لأنه قد يضر بنمو الجهاز العصبي لدى الجنين ويشكل خطراً على الجنين والأم كونه يحتوي على مركبات الديوكسان التي لها آثار جانبية سيئة.