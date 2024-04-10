رسميا.. 3 دول تعلن غدا الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

وكالات

أعلنت كل من الهند وبنجلاديش وسلطنة بروناي رسميًا عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء يوم الثلاثاء، وعليه سيكون غدا الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك.

فيما ذكر مركز الفلك الدولي أن بعض الدول أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال شوال، ليكون يوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان 2024، وتكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك هو الخميس 11 أبريل.

وأوضح مركز الفلك أن بنجلاديش أعلنت رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال مساء يوم الثلاثاء وأن الخميس عيد الفطر فيها.

وأضاف أنه في الهند تم عدم ثبوت رؤية الهلال مساء يوم الثلاثاء في عدة مناطق، وعليه أعلنت أن الخميس هو عيد الفطر فيها، في حين أعلنت مناطق أخرى ثبوت رؤية الهلال، وأن غدا الأربعاء عيد الفطر فيها.

كما أعلنت سلطنة بروناي عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الثلاثاء، لذا يكون الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان والخميس أول أيام عيد الفطر.