شروط القبول وتسكين الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

كتب محمود طه حسين

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لفتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل، نرصد فى التقرير التالى شروط القبول وتسكين الأطفال الذين يتقدموا للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية.

ـ تكون الأولوية فى القبول للأكبر سنا حسب الأماكن والكثافة المتاحة فى المدارس.



ـ يتم عقد مقابلات مع الأطفال المتقدمين للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية.



ـ 1 أكتوبر 2024 هو تاريخ احتساب سن الطفل المتقدم.



ـ فى حال تواجد مدرستين أو أكثر فى نطاق جغرافى واحد يتم التقدم على النطاق بالكامل ويحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تسكين المتقدمين بناء على القواعد المعمول بها وخطة الكثافة الطلابية الداخلية لكل مدرسة للصالح العام للمدارس ولا يحق لولى الأمر الاعتراض على هذه القاعدة.

ـ بعد قبول الملف بالمدرسة المختارة وقيد التلميذ بها، لا يتم قبول أى طلبات للتحويل لمدرسة يابانية أخرى وفى حال التقدم بطلب يتم رفضة بشكل نهائى.

ـ يشترط الالتزام بالإقامة فى المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافى المتقدم إليه وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر أو أى مستند رسمى يرجع تاريخه إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك على مسئولية ولى الأمر.

ـ اليوم الدراسى بالمدارس المصرية اليابانية يوم كامل قابل للزيادة وفق أعباء تطبيق أنشطة التوكاتسو وتعديل خريطة اليوم الدراسى حق أصيل للمدرسة ولا يحق لولى الأمر الاعتراض عليها نظراً لطبيعة المنظومة التعليمية بالمدارس واختيار ولى الأمر للانضمام للمنظومة.