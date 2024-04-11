اليوم السابع
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المواطنون يستمتعون بالطقس المشمس ثانى أيام عيد الفطر المبارك على كورنيش الإسكندرية

الخميس، 11 أبريل 2024 12:54 م
المواطنون يستمتعون بالطقس المشمس ثانى أيام عيد الفطر المبارك على كورنيش الإسكندرية المواطنون يستمتعون بالطقس المشمس على كورنيش الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قدم تلفزيون اليوم السابع بث مباشر من كورنيش الإسكندرية، حيث شهد إقبالا من المواطنين ثاني أيام عيد الفطر المبارك ، بعد تحسن الأحوال الجوية علي عروس البحر المتوسط.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى على القاهرة الكبرى تصل 28 درجة مئوية.

ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19.

كانت محافظة الإسكندرية أستعدت لاستقبال عيد الفطر المبارك بخطة شاملة لتجميل كافة احيائها شملت جميع الميادين و المنتزهات و الشواطي  ،كما رفعت حالة الطوارئ بين أجهزة المحافظة ،  بجميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع جميع المديريات وشركات المرافق، لمتابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين. وخصصت المحافظة غرفة عمليات رئيسية لتلقي أي بلاغات من المواطنين على مدار 24 ساعة، فيما واصلت الأحياء تكثيف أعمال النظافة أول بأول بكافة الشوارع والميادين لتظهر المدينة بالشكل اللائق.

اقبال علي كورتيش الإسكندرية ثان أيام عيد الفطر
اقبال علي كورتيش الإسكندرية ثان أيام عيد الفطر

 

المواطنين علي كورنيش الإسكندرية ثان أيام عيد الفطر
المواطنين علي كورنيش الإسكندرية ثان أيام عيد الفطر

 

 

توافد المواطنين ثان أيام عيد الفطر علي كورنيش الإسكندرية
توافد المواطنين ثان أيام عيد الفطر علي كورنيش الإسكندرية

 

 

توافد المواطنين علي الكورنيش بالإسكندرية ثاني ايام عيد الفطر
توافد المواطنين علي الكورنيش بالإسكندرية ثاني ايام عيد الفطر

 

 

طقس معتدل ثان أيام عيد الفطر المبارك بالإسكندرية
طقس معتدل ثان أيام عيد الفطر المبارك بالإسكندرية






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