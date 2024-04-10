محافظ كفر الشيخ يشارك الأطفال الأيتام فرحة العيد ويقدم لهم الهدايا.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

داعب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأطفال الأيتام بدار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام، بمدينة كفرالشيخ، والتي تضم 22 طفلا وطفلة، مقدمًا لهم التهاني وشاركهم فرحة عيد الفطر المبارك، ووزع عليهم الهدايا والألعاب، التي تحمل كروت تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما تم توزيع 31 لعبة في الأطفال الرضع.

كما اطمئن على الخدمات المقدمة للأطفال، وسط حالة من الفرحة عبر عنها الأطفال، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

أعرب محافظ كفرالشيخ عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد وإدخال البهجة والسرور، مطالبًا بمزيد من الخدمات المقدمة لأطفال دور الرعاية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تم رفع درجة الإستعداد أيام عيد الفطر المبارك بالمدن والقرى المختلفة وتكثيف الرقابة التموينية والمرور بشكل دائم على الأسواق والمخابز وتوفير أسطوانات البوتاجاز والسلع الغذائية بالمنافذ، وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن ومراكز المحافظة، مشدداً بتوفير الخدمات العامة للمواطنين وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغير ذلك، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف لاستقبال أى حالات مرضية والحالات الحرجة ، خلال عيد الفطر وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف .

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الرقابية وعمل الحملات ما بين الصحة والطب البيطري ومباحث التموين لتكثيف الحملات المرورية على الأسواق ومنافذ السلع الاستهلاكية ؛ للتأكد من صلاحية كافة السلع الغذائية واللحوم المعروضة، حرصًا على سلامة المواطنين وضمانًا لجودة ما يتم عرضه بالأسواق .



الأطفال الأيتام يلتفون حول محافظ كفر الشيخ



توزيع الالعاب للأطفال



فرحة الاطفال بتوزيع الهدايا



محافظ كفر الشيخ يداعب الأطفال



محافظ كفر الشيخ يوزع الهدايا على الاطفال



