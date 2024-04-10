اليوم السابع
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متى تعمل منافذ بيع مقدمى خدمات الاتصالات فى عيد الفطر المبارك

الأربعاء، 10 أبريل 2024 12:00 ص
متى تعمل منافذ بيع مقدمى خدمات الاتصالات فى عيد الفطر المبارك الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
كتبت هبة السيد

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مع حلول عيد الفطر المبارك، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الضوابط الخاصة بمواعيد العمل الخاصة بمنافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال إجازة عيد الفطر، لتكون كالتالى:

أول أيام عيد الفطر: إجازة لكافة منافذ بيع مقدمى خدمات الاتصالات.

واعتبارًا من ثانى أيام عيد الفطر يتم العمل بالمواعيد على النحو التالى:

* يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً

* يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً

* باقى أيام الأسبوع: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.







مواعيد عمل خدمات الاتصالات

خدمات الاتصالات

عيد الفطر




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