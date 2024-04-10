متى تعمل منافذ بيع مقدمى خدمات الاتصالات فى عيد الفطر المبارك

كتبت هبة السيد

مع حلول عيد الفطر المبارك، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الضوابط الخاصة بمواعيد العمل الخاصة بمنافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال إجازة عيد الفطر، لتكون كالتالى:

أول أيام عيد الفطر: إجازة لكافة منافذ بيع مقدمى خدمات الاتصالات.

واعتبارًا من ثانى أيام عيد الفطر يتم العمل بالمواعيد على النحو التالى:

* يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً

* يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً

* باقى أيام الأسبوع: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.