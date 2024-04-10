لو هتاكل رنجة وفسيخ فى العيد.. بلاش معاهم بطاطس مقلية واحرص على الترطيب

كتبت فاطمة ياسر

تناول الرنجة وفسيخ خلال عيد الفطر يعد شعار البيوت المصرية، ومن رموز الاحتفال بالعيد أيضا، كما أنها سهلة الإعداد والتقديم وتعد تيسيرا علي الأمهات.

تعتبر الرنجة والفسيخ من الأطعمة ذات المذاق المميز، والتي يعشقها الكثيرون، وأيضا لها بعض الطقوس المهمة خلال تناول، كالخضروات، وبعض المشروبات، وبعض الأطعمة الأخرض التي يجب تجنبها

وقدم الدكتور وليد جمعة استشاري السمنة والنحافة في كلية طب سوهاج بعض الأطعمة الممنوعة مع الرنجة والفسيخ، ومنها:

-الألبان ومشتقاتها

الرنجة والفسيخ من الأطعمة الغنية بنسبة عالية من الأملاح، وتناول الحليب أو الزبادي أو اللبن الرائب معها يزيد من فرص تكوين الحصوات بالكلي، والسبب أن الكالسيوم لمتوفر في منتجات الألبان يتفاعل مع حمض اليوريك الموجد في الرنجة والفسيخ، ويعرض الكلي للمشاكل.

-المقليات

بعض الأشخاص يرغبون في تناول البطاطس المقلية بجوار الرنجة والفسيخ، وهذا يزيد من فرص الإصابة والتعرض لعسر الهضم، والشعور بعد الراحة في المعدة، ولذا تجنب هذا وابتعد عن المقليات.

-الحار

الفلفل الحار بجانب الرنجة والفسيخ أو وضع الشطة عليهم أو علي الخضروات، وهذا الأمر يعد خطيرا علي صحة المعدة، ويزيد من فرص التعرض للحموضة، والانتفاخ، وتقلصات، ولذا تجنب وضع الأعمة الحارقة.



وحث استشاري السمنة والنحافة، علي ضرورة الإكثار من تناول الماء عند تناول الرنجة والفسيخ لتجنب ترسب الأملاح في الجسم، والخضروات كالخيار والخس والجرجير، والطماطم، جميعها خضروات مهمة ومفيدة لجسم مع تناول الرنجة والفسيخ، ويمكنك تناول عصير الليمون أو البرتقال لتجنب التعرض للتسمم.