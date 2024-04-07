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طرح الرنجة بـ 120 جنيهًا فى معرض وزارة الزراعة بالدقى

الأحد، 07 أبريل 2024 11:36 ص
طرح الرنجة بـ 120 جنيهًا فى معرض وزارة الزراعة بالدقى الرنجة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى للمنافذ والمتابعة أنه تم طرح رنجة فى معرض الوزارة بالدقى المقام تحت شعار "خير مزارعنا لأهالينا " بسعر 120 جنيهًا للكيلو.

ويتضمن المعروض عروضًا على جميع السلع، حيث يتم طرح دجاجتين بسعر 190 جنيهًا من إنتاج قطاع الانتاج بوزارة الزراعة "مبردة" وليست "مجمدة" وهى إنتاج يومى من المزرعة للمواطن ، والارز بسعر 27 جنيهًا  وانخفض سعر اللحمة من 280 جنيهًا الى 265،  وكيلو المفروض ل 260 جنيهًا والدجاجة الواحدة من 110 جنيها الى 100 جنيهات والبانيه من 150 ل 145 جنيها ونصف كيلو الكبد والقوانص ل 40 جنيها بدلا من 50،  والمبدع الشرائح والعصافيرى ل 55 جنيهًا بدلا من 65 والبفتيك ب 135 جنيها بدلا من 150.

ويقام معرض خير مزارعنا لأهالينا، في نسخته الخامسة هذا العام، تحت شعار " في حب مصر نلتقي"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مساحه 1500م، بموقع الزراعات المحمية بالدقي، بمشاركة اكثر من 70 عارض من القطاعين الحكومي والخاص، ومتوافر به اكثر من 200 سلعه ومنتج غذائي بتخفيضات كبيرة.


 







وزارة الزراعة

معرض وزارة الزراعة

منتجات وزارة الزراعة

الرنجة



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