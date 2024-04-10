طفرة بالمستشفيات الجامعية.. 125 مستشفى بدلاً من 88 عام 2014

كتب محمد صبحى

شهدت منظومة التعليم العالى والمستشفيات الجامعية طفرة كبيرة على مدار الـ 10 سنوات الماضية، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس السيسى للنهوض بالخدمات الطبية فى المستشفيات الجامعية والاهتمام المُتزايد من جانب الدولة المصرية، لتحسين منظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات تعليمية ملائمة للمواطنين.

وشهدت اعداد المستشفيات الجامعية زيادة كبيرة على مدار الـ 10 سنوات الماضية ، ليصبح 125 مستشفى بدلاً من 88 مستشفى عام 2014 بزيادة قدرها 37 مستشفى لتصبح إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر، وتنقسم المستشفيات إلى قسمين، حيث تقدم 73 مستشفى خدمات طبية مُتعددة التخصصات، وتقدم 52 مستشفى خدمات طبية مُتخصصة، وتضم هذه المستشفيات 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي.

وأولى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالي والبحث العلمي، إيمانًا منه بدورهما المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مصر الحديثة، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل، لتحقيق أهداف الدولة المصرية في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر إلى أعلى المستويات.