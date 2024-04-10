شاب قبطى من ذوى الهمم يوزع الحلوى للأهالى احتفالا بعيد الفطر فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

فى مشهد مميز أقدم شاب قبطى من ذوى الهمم يدعى رامى مخلص من أبناء مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، الحلوى على الأطفال والمواطنين، بميدان أحمد عرابى وسط مدينة إسنا، عقب أدائهم صلاة عيد الفطر المبارك.



فيما رصد "تليفزيون اليوم السابع" بث مباشر لأجواء الفرحة وتجمعات الأهالى من كافة أرجاء المحافظة، للاحتفال بأولى ساعات عيد الفطر المبارك على كورنيش النيل، حيث توافد الآلاف من الأهالى على الكورنيش عقب صلاة عيد الفطر بساحة أبو الحجاج الأقصرى، للاستمتاع مع أسرهم باللحظات الأولى للعيد على كورنيش النيل.



وشهدت ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى بوسط مدينة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، إطلاق شلال من البالونات على الأهالى فى أول أيام عيد الفطر المبارك، ابتهاجاً بقدوم العيد، وسط فرحة كبيرة من الأهالى وتجمع الأطفال لالتقاط البالونات والاحتفال بها فى العيد.



ووضعت مديرية أوقاف الأقصر خطتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.



ويقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه شملت خطة استقبال عيد الفطر تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر، كما تم تحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك التى تقام بها صلاة الجمعة، وتحديد أسماء واعداد الساحات العامة التى سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، بجانب التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الأقصر، وذلك استعدادا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.



شاب قبطي من ذوي الهمم يوزع الحلوى للأهالى إحتفالاً بعيد الفطر بإسنا



شاب قبطي من ذوي الهمم يوزع الحلوى للأهالى إحتفالاً بعيد الفطر