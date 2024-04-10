اليوم السابع
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توزيع عيدية وهدايا على المواطنين فى ساحات الاحتفال بعيد الفطر بالدقهلية.. صور

الأربعاء، 10 أبريل 2024 08:27 ص
توزيع عيدية وهدايا على المواطنين فى ساحات الاحتفال بعيد الفطر بالدقهلية.. صور توزيع العيدية
الدقهلية - محمد الحبشى

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تجمع عدد كبير من المواطنين فى الدقهلية أمام الساحات الشعبية والمساجد المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك فور الانتهاء من أداء الصلاة لتبادل التهانى والتبريكات بعيد الفطر المبارك.

وشهدت الساحات احتفالات ضخمة وتجمع المواطنين مستخدمين البلالين والألعاب النارية وألعاب الاطفال، إضافة إلى توزيع الهدايا من النقود داخل الساحات الضخمة التى شهدت تجمع المواطنين لتبادل التهانى

واستمتع المواطنين أثناء تبادل التهانى ونشر البهجة بينهم بالأغانى والإحتفال لتعم البهجه والسرور بين جميع المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك 2024 فى محافظة الدقهلية.

احتفالات المواطنين بعيد الفطر في الدقهلية
احتفالات المواطنين بعيد الفطر في الدقهلية

 

احتفالات عيد الفطر في الدقهلية
احتفالات عيد الفطر في الدقهلية

 

القاء النقود وهدايا العيد علي المواطنين في الدقهلية
القاء النقود وهدايا العيد علي المواطنين في الدقهلية

 

المواطنين والاحتفال في الساحات
المواطنين والاحتفال في الساحات

 

بلالين والعاب نارية ولعب أطفال في احتفالات العيد بالدقهلية
بلالين والعاب نارية ولعب أطفال في احتفالات العيد بالدقهلية

 

بلالين وفرحة الاطفال في الدقهلية
بلالين وفرحة الاطفال في الدقهلية

 

تجمع المواطنين امام الساحات للاحتفال في عيد الفطر بالدقهلية
تجمع المواطنين امام الساحات للاحتفال في عيد الفطر بالدقهلية

 

فرحة المواطنين بعيد الفطر في الدقهلية
فرحة المواطنين بعيد الفطر في الدقهلية

 

فرحة المواطنين في عيدالفطر بالدقهلية
فرحة المواطنين في عيدالفطر بالدقهلية

 







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