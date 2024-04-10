الأمين العام المساعد لمجلس أوروبا يؤكد دعمه لسيادة مولودوفا

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أكد الأمين العام المساعد لمجلس أوروبا بيورن بيرج، خلال زيارته التي استغرقت يومين إلى جمهورية مولدوفا، عن دعمه لجهود السلطات لتعزيز الرعاية الصحية للسجناء، وتعزيز المساواة بين الجنسين والعمل على مكافحة العنف ضد المرأة.

كما عقد بيرج سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين رفيعى المستوى تناول معهم التحديات الإقليمية، بما فى ذلك الحرب المستمرة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، وشدد على دعم مجلس أوروبا الثابت لسيادة مولدوفا وسلامتها الإقليمية وإصلاحاتها الديمقراطية والقضائية - وفق بيان على موقع مجلس أوروبا الإلكترونى اليوم الثلاثاء.

وفي سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى، التقى بيرج مع وزير الخارجية فلاديمير كوك، ورئيس البرلمان، إيجور جروسو، وبحث الأطراف التزام جمهورية مولدوفا ومجلس أوروبا بتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات حقوق الإنسان والعدالة ، وأكدوا أيضا أهمية الاستقرار والتعاون الإقليميين فى مواجهة التحديات المستمرة، فضلا عن الأهمية البالغة لدور البرلمانات الوطنية في تعزيز قيم مجلس أوروبا.