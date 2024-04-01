59 ألف طن قمح رصيد صوامع الغلال بميناء دمياط اليوم

دمياط - هيثم مراد

استقبلت هيئة ميناء دمياط اليوم 10 سفن متنوعة، بينما غادر الميناء 5 سفن أخري، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 44 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30037 طن تشمل: 618 طن ملح معبأ و2949 طن رمل صب و2478 طن يوريا صب و 718 طن يوريا معبأ و6413 طن اسمنت معبأ و16861 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46334 طن تشمل : 9450 طن قمح و12307 طن خردة و7172 طن حديد و 3915 طن فول و 2415 طن عدس و 7000 طن ذرة و 420 طن مولاس و 955 طن خشب زان و 2700 طن سكر.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 66 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 658 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1558 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 59196 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 147487 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا 3 قطارات بضائع بحمولة إجمالية 3784 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و امبابة و القليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5693 شاحنة.