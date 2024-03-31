رئيس هيئة ميناء دمياط يعرض خطة المشاركة فى ساعة الأرض.. صور

دمياط - هيثم مراد

أعلن اللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، خطة الميناء للمشاركة في ساعة الأرض، والتي يحتفل بها العالم في السبت الأخير من شهر مارس، للحد من التغييرات المناخية.

وأضاف رئيس هيئة ميناء دمياط، أنه تم إصدار تعليمات مشددة، إطفاء الإضاءة غير الضرورية أو تخفيضها مشاركة رمزية لمنهج متبع بالفعل للحد من ظاهرة التغيرات المناخية و الاحتباس الحراري.

وأضاف ان الميناء مستمر في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحماية البيئة، ملقيا الضوء على ما حققته الهيئة في مجال تطبيق عدد من المنظومات التكنولوجية الحديثة، مشيرا إلي أن ميناء دمياط كان لها السبق في تطبيقها بين الموانئ المصرية وعلى رأسها تطبيق منظومة التراكي الآني للسفن "JIT"، ومنظومة إمداد السفن المتراكية بالطاقة الكهربائية "OPS" بغرض الحد من الانبعاثات الضارة بيئيا من السفن. مضيفا أنه يتم تطبيق المعايير الدولية والمحلية لحماية البيئة في إطار منظومة متكاملة دائمة التحديث وفقا لسياسات بيئية فعالة بالتعاون مع الجهات المعنية والتشاور مع مجتمع الميناء.

وأشار اللواء أحمد حواش رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط، إلى التعاون مع جهاز شئون البيئة المتمثل في تواجد أول مرصد بيئي متكامل على مساحة 180 مترا مربعا داخل ميناء دمياط، والذي يعمل على القياسات البيئية المتنوعة وربطه بالشبكة القومية للرصد البيئي داخل مصر، منا يعكس تزويد ميناء دمياط بأحدث الوحدات البحرية والمعدات المساعدة لمكافحة التلوث البحري، وكذلك تدريب العاملين في مجال حماية البيئة البحرية بأحدث الوسائل والأساليب وفقا لخطة طوارئ موضوعة مسبقا بالتعاون مع هيئة السلامة البحرية وجهاز شئون البيئة.

وتابع أنه تم تزويد مباني الهيئة بمحطات للطاقة الشمسية كمرحلة أولى تمتد تدريجيا إلى كافة منشآت الهيئة وفقا لخطة موضوعة مسبقاً، ذلك إلى جانب إضاءة الطرق الرئيسية داخل الميناء بمصادر إضاءة تعمل أيضا بالطاقة الشمسية ،بجانب تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، ومراجعة مسئولى الطاقة الإجراءات الدورية والمرور اليومي وعمل الصيانات الدورية للتأكد من كفاءة استخدام مصادر الطاقة مع الاهتمام الثابت بالمناطق المزروعة والسياج الشجري داخل الميناء.



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