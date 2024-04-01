هيئة الدواء تكشف معلومات مهمة عن وجبة السحور.. اعرف التفاصيل

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح مهمة للصائمين في شهر رمضان حول تناول وجبة سحور خفيفة كل يوم.
وقالت هيئة الدواء المصرية: إن السحور وجبة أساسية في رمضان، فهي تُساعد على تجنب الجوع والعطش خلال ساعات الصيام.
وتابعت: يُفضل تناول وجبة سحور خفيفة كل يوم، تتكون من:
1- خضراوات: تُعد مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن، وتُساعد على الشعور بالشبع.
2- كربوهيدرات: تُعد مصدرًا للطاقة، ويُفضل التركيز على الكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان والخبز الكامل.
3- بروتين: يُساعد على بناء العضلات والحفاظ على الشعور بالشبع.
ونصحت هيئة الدواء بتجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو السكريات؛ لأنها تُسبب الشعور بالعطش خلال النهار.
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