اليوم السابع
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هيئة الدواء تكشف معلومات مهمة عن وجبة السحور.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 01 أبريل 2024 12:21 م
هيئة الدواء تكشف معلومات مهمة عن وجبة السحور.. اعرف التفاصيل هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح مهمة للصائمين في شهر رمضان حول تناول وجبة سحور خفيفة كل يوم.

وقالت هيئة الدواء المصرية: إن السحور وجبة أساسية في رمضان، فهي تُساعد على تجنب الجوع والعطش خلال ساعات الصيام.​

وتابعت: يُفضل تناول وجبة سحور خفيفة كل يوم، تتكون من:​

1- خضراوات: تُعد مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن، وتُساعد على الشعور بالشبع.​

2- كربوهيدرات: تُعد مصدرًا للطاقة، ويُفضل التركيز على الكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان والخبز الكامل.​

3- بروتين: يُساعد على بناء العضلات والحفاظ على الشعور بالشبع.​

ونصحت هيئة الدواء بتجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو السكريات؛ لأنها تُسبب الشعور بالعطش خلال النهار.​

 







هيئة الدواء

السحور

السحور الصحى



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