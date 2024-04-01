نتنياهو يمنح صلاحيات لرئيس الموساد فى مباحثات تبادل الأسرى

وكالات

نتنياهو الذي يواجه ضغوطا كبيرة، قرر منح رئيس جهاز الموساد ورئيس الوفد المفاوض في مباحثات تبادل الأسرى دافيد بارنياع، صلاحيات أكبر من الماضي؛ في محاولة للتوصل إلى اتفاق قريب يؤدي لإطلاق سراح الاسرى الإسرائيليين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن رئيس الموساد ديفيد برنياع أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لن يتسنى إبرام صفقة تبادل دون تنازلات بشأن عودة المدنيين إلى شمال غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن مجلس الحرب اجتمع مساء الأحد لبحث التطورات بشأن الصفقة المحتملة، وقرر الوزراء أن يكونوا منفتحين على الأفكار الجديدة من جانب الوسطاء بشأن قضية عودة نازحين إلى شمال قطاع غزة.

وفي سياق متصل، توجه آلاف من المتظاهرين الإسرائيليين إلى محيط منزل نتنياهو للمطالبة بتنحيه، وللتنديد بحكومة نتنياهو وبـ الإعفاءات الممنوحة لليهود المتزمتين دينيا من الخدمة العسكرية.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن آلاف المتظاهرين يغادرون منطقة الكنيست ويتجهون نحو منزل نتنياهو.

ونظمت مجموعات احتجاجية المظاهرة أمام الكنيست، داعية إلى إجراء انتخابات جديدة تأتي بحكومة محل الحكومة الحالية. وقاد بعض من هذه المجموعات المظاهرات الحاشدة التي هزت إسرائيل العام الماضي.

وتواجه حكومة نتنياهو انتقادات واسعة النطاق بشأن فشلها الأمني فيما يتعلق بهجوم حماس على جنوب إسرائيل والذي قُتل فيه 1200 شخص وخطف فيه ما يربو على 250 رهينة إلى غزة.

وفي خضم الاحتجاجات المتزايدة، توجه نتنياهو عقب مؤتمر صحفي عقده في مقر الحكومة إلى المستشفى للخضوع إلى عملية جراحية لعلاج فتق بعد أقل من عام على تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب له.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، خلال فحص روتيني لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تم اكتشاف فتاق، مضيفا أنه سيخضع لتخدير عام في أثناء الجراحة التي ستُجرى له في وقت لاحق.

وجاء في البيان، أن وزير العدل ياريف ليفين سيحل محل نتنياهو خلال الفترة التي سيتوقف فيها عن العمل بسبب العملية.