يديعوت أحرونوت: إسرائيل وافقت على الخطوط العريضة لصفقة لتبادل الأسرى

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قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن إسرائيل وافقت على الخطوط العريضة لصفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس توسطت فيها الولايات المتحدة، وبموجبها سيتم الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل 40 أسيرا إسرائيليا.



ونسبت الصحيفة إلى مصدر إسرائيلى رفيع المستوى قوله إن إسرائيل وافقت على اقتراح التسوية الأمريكى الذى تم تقديمه للطرفين خلال المحادثات فى الدوحة بشأن صفقة الرهائن مع حركة حماس، بل إن إسرائيل وافقت على مضاعفة الأرقام فى بعض الفئات التى استجابت لها بالفعل بشكل إيجابى فى "إطار باريس" الأصلي، والذى وافقت بموجبه إسرائيل على إطلاق سراح 400 أسير بينما كانت حماس تطلب ما يتراوح بين 800 و900.



وقالت الصحيفة إن إسرائيل تدرس الاقتراح الأمريكى وهى مُستعدة لإطلاق سراح 700 أسير مُقابل إطلاق سراح 40 أسيرا تحتجزهم حركة حماس.